Marius Papuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Papuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Papuga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Papuga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Papuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Papuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Papuga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Papuga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Papuga 13 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marius Holst Papuga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Papuga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Papuga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Papuga'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Papugaboyu ve yaşı kaç

Marius Papuga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Papuga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Papuga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Papuga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Hvidovre

Marius Papuga kimdir

Marius Papuga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Papuga şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marius Papuga nereli

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