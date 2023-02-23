Marius Potcoava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Potcoava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Potcoava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Potcoava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Potcoava 3 Haziran 2000 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Potcoavă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Potcoava Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marius Potcoava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marius Potcoava'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marius Potcoava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Potcoava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Potcoava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Potcoava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Comuna Recea

1 Temmuz 2021 yılında Minaur

Marius Potcoava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Potcoava şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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