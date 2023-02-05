Marius Ros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Ros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Ros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Ros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Ros 15 Kasım 2001 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Ros Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Marius Ros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Ros'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Ros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marius Ros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Ros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Ros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Montpellier B

27 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Marius Ros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Ros şuan Pau FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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