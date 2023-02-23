Marius Stefanescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Stefanescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Stefanescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Stefanescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Stefanescu 14 Ağustos 1998 tarihinde Caracal şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Ștefănescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Stefanescu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Marius Stefanescu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Marius Stefanescu'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Stefanescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Stefanescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marius Stefanescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Stefanescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında Sepsi OSK

Marius Stefanescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Stefanescu şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Stefanescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KSE TÂRGU SECUIESC (-2018)Sepsi Sf. Gheorghe (-05/2019)

Romanya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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