Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica dün yaptığı açıklamada ""Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin Euro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. ifadelerini kullanmıştı. Gaziantep FK, bugün Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı. Peki Marius Sumudica kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sumudica hayatı İşte detaylar...

MARİUS SUMUDİCA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Marius Sumudica, 4 Mart 1971'de Bükreş'te dünyaya geldi.

Sumudica, Rumen teknik direktör ve Santrfor mevkisinde oynamış eski bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştırmaktaydı. Bir açıklamasının ardından Gaziantep Fk, Rumen teknik direktör ile yollarını ayırdı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

1988-1996 - Sportul Studențesc

1992-1993 → Dacia Unirea Brăila (kiralık)

1993-1994 → Corvinul Hunedoara (kiralık)

1996-1999 - Rapid Bükreş

1999-2001 - Marítimo

2001-2002 - Rapid Bükreş

2002-2004 - Debrecen

2004 - Omonia Lefkoşa

2004-2005 - UTA Arad

2005 - Gloria Bistrița

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2008 - Național Bükreş

2009 - CSM Ploieşti

2009 - Farul Constanţa

2010 - Gloria Bistrița

2010-2011 - Rapid Bükreş

2011 - Kavala

2011 - Astra Ploieşti

2011-2012 - Brașov

2012 - Vaslui

2012 - Universitatea Cluj

2012-2013 - Al-Shaab Sharjah

2014-2015 - Concordia Chiajna

2015-2017 - Astra Giurgiu

2017-2018 - Kayserispor

2018-2019 -Al-Shabab Riyad

2019- … Gaziantep FK