Marius Sumudica kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sumudica hayatı
Gaziantep FK, Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Marius Sumudica merak konusu oldu. Peki Marius Sumudica kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sumudica hayatı İşte detaylar...
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica dün yaptığı açıklamada ""Başkanımla dün bir toplantı yaptık, başkanımız benden maaşımdan yüzde 10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Ben oyuncularıma özel maçlar için cebimden 80 bin Euro prim dağıttım, bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Benim verdiğim primleri başkanımız kulüp için de istedi. 'Oyunculara veriyorsun da neden kulübe vermiyorsun' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. ifadelerini kullanmıştı. Gaziantep FK, bugün Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını açıkladı. Peki Marius Sumudica kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sumudica hayatı İşte detaylar...
MARİUS SUMUDİCA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Marius Sumudica, 4 Mart 1971'de Bükreş'te dünyaya geldi.
Sumudica, Rumen teknik direktör ve Santrfor mevkisinde oynamış eski bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştırmaktaydı. Bir açıklamasının ardından Gaziantep Fk, Rumen teknik direktör ile yollarını ayırdı.
FUTBOLCULUK KARİYERİ
1988-1996 - Sportul Studențesc
1992-1993 → Dacia Unirea Brăila (kiralık)
1993-1994 → Corvinul Hunedoara (kiralık)
1996-1999 - Rapid Bükreş
1999-2001 - Marítimo
2001-2002 - Rapid Bükreş
2002-2004 - Debrecen
2004 - Omonia Lefkoşa
2004-2005 - UTA Arad
2005 - Gloria Bistrița
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2008 - Național Bükreş
2009 - CSM Ploieşti
2009 - Farul Constanţa
2010 - Gloria Bistrița
2010-2011 - Rapid Bükreş
2011 - Kavala
2011 - Astra Ploieşti
2011-2012 - Brașov
2012 - Vaslui
2012 - Universitatea Cluj
2012-2013 - Al-Shaab Sharjah
2014-2015 - Concordia Chiajna
2015-2017 - Astra Giurgiu
2017-2018 - Kayserispor
2018-2019 -Al-Shabab Riyad
2019- … Gaziantep FK