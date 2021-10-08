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  3. Marius Sumudica yeniden Türkiye'de! Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalandı!

Marius Sumudica yeniden Türkiye'de! Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalandı!

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarını da çalıştıran Marius Sumica, yeniden Türkiye'ye döndü. Rumen teknik adam, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

Marius Sumudica yeniden Türkiye'de! Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalandı!

Ülkemizde daha önce 2017 - 2018 sezonunda Kayserispor, 2019 - 2021 yıllarında Gaziantep FK ve 2021 yılında da Çaykur Rizespor takımlarını yöneten Rumen teknik adam Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Yeni Malatyaspor, bu birlikteliği sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Marius Sumudica yeniden Türkiye'de! Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalandı!

Yeni Malatyaspor'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda:

"Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

 

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