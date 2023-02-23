Marius Tomozei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Tomozei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Tomozei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marius Tomozei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marius Tomozei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Tomozei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marius Tomozei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Tomozei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Tomozei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Tomozei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Tomozei 9 Eylül 1990 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marius Ionuț Tomozei şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Tomozei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Marius Tomozei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Tomozei'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Tomozei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Tomozei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Tomozei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Tomozei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ramnicu Valcea

1 Ocak 2011 yılında FC Snagov

1 Temmuz 2011 yılında Ramnicu Valcea

1 Şubat 2012 yılında FC Snagov

10 Nisan 2012 yılında Ramnicu Valcea

5 Ağustos 2013 yılında Metalul Resita

1 Ocak 2014 yılında ASA 2013 Tg. Ms

3 Ağustos 2014 yılında FC Costuleni

1 Şubat 2015 yılında FC Caransebes

1 Ağustos 2015 yılında Ramnicu Valcea

24 Ocak 2016 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2016 yılında CS Mioveni

3 Temmuz 2017 yılında Luceafarul

3 Temmuz 2017 yılında Luceafarul

24 Ağustos 2017 yılında D. Calarasi

16 Temmuz 2018 yılında Energeticianul

14 Ocak 2019 yılında Metaloglobus

1 Temmuz 2019 yılında UTA Arad

11 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

Marius Tomozei kimdir

Marius Tomozei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Tomozei şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marius Tomozei nereli

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