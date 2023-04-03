Marius Weidel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Weidel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Weidel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Weidel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Weidel 13 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Weidel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Marius Weidel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kristiansund BK futbol takımında oynamaktadır. Kristiansund BK takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marius Weidel'nin Kristiansund BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marius Weidel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Weidel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Weidel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Weidel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2021 yılında Kristiansund

Marius Weidel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Weidel şuan Kristiansund BK takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Weidel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Frei FK (-2019), Kristiansund BK (2018, 2020-2021)

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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