Marius Willsch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Willsch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Willsch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Willsch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Willsch 18 Mart 1991 tarihinde Passau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Willsch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Marius Willsch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Marius Willsch'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Willsch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/masch1803

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Marius Willsch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Willsch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Marius Willsch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Willsch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2010 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2012 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2014 yılında Saarbrücken

11 Temmuz 2016 yılında Schweinfurt 05

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

Marius Willsch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Willsch şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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