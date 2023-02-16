Marius Worl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marius Worl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marius Worl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marius Worl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marius Worl 5 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marius Worl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 Plus yapmaktadır. Marius Worl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marius Worl'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marius Worl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marius Worl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marius Worl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marius Worl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2021 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2022 yılında 1860 München

Marius Worl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marius Worl şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marius Worl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSV 1860 München (2018 - ), FC Bayern München

Almanya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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