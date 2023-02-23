Mariusz Fornalczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariusz Fornalczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariusz Fornalczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariusz Fornalczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariusz Fornalczyk 15 Ocak 2003 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mariusz Fornalczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariusz Fornalczyk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Mariusz Fornalczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mariusz Fornalczyk'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mariusz Fornalczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariusz Fornalczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariusz Fornalczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariusz Fornalczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Polonia Bytom

1 Temmuz 2020 yılında Pogon Szczecin

Mariusz Fornalczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariusz Fornalczyk şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Mariusz Fornalczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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