Mariusz Malec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariusz Malec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariusz Malec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariusz Malec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariusz Malec 4 Nisan 1995 tarihinde Chorzów şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mariusz Malec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariusz Malec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Mariusz Malec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mariusz Malec'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mariusz Malec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariusz Malec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariusz Malec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariusz Malec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Polonia Bytom

12 Ocak 2016 yılında Olimpia Grudz.

1 Şubat 2017 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2018 yılında Pogon Szczecin

Mariusz Malec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariusz Malec şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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