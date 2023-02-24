Mariyan Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariyan Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariyan Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariyan Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariyan Dimitrov 28 Eylül 1998 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мариян Недялков Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariyan Dimitrov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariyan Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mariyan Dimitrov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariyan Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariyan Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariyan Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariyan Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2017 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2018 yılında Septemvri Sofia

25 Ocak 2018 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2018 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2019 yılında Sozopol

1 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

4 Ocak 2022 yılında Sozopol

Mariyan Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariyan Dimitrov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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