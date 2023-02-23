Mariyan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariyan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mariyan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mariyan İvanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mariyan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariyan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mariyan İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariyan İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariyan İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariyan İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariyan İvanov 10 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мариян Антонов Иванов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariyan İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariyan İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 8 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mariyan İvanov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariyan İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariyan İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mariyan İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariyan İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Dorostol

1 Mart 2012 yılında Pomorie

1 Ağustos 2012 yılında Kaliakra

1 Temmuz 2013 yılında Etar

1 Ağustos 2014 yılında Lokomotiv GO

17 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2017 yılında Botev Vratsa

19 Temmuz 2017 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2018 yılında Botev Vratsa

9 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Septemvri Sofia

8 Ağustos 2020 yılında Etar

Mariyan İvanov kimdir

Mariyan İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariyan İvanov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Mariyan İvanov nereli

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