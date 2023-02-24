Mariyan Tonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariyan Tonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariyan Tonev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariyan Tonev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariyan Tonev 20 Mart 1999 tarihinde Harmanli şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мариян Иванов Тонев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariyan Tonev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UP yapmaktadır. Mariyan Tonev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mariyan Tonev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariyan Tonev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariyan Tonev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariyan Tonev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariyan Tonev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

11 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Mariyan Tonev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariyan Tonev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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