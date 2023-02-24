Mariyan Vangelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariyan Vangelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariyan Vangelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariyan Vangelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariyan Vangelov 4 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мариян Кирилов Вангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariyan Vangelov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Connection yapmaktadır. Mariyan Vangelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mariyan Vangelov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariyan Vangelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariyan Vangelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariyan Vangelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariyan Vangelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2022 yılında Belasitsa

Mariyan Vangelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariyan Vangelov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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