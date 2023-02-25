Marjus Korreshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marjus Korreshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marjus Korreshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marjus Korreshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marjus Korreshi 5 Mayıs 1999 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marjus Korreshi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.M.B Sportagentur GmbH yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marjus Korreshi'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marjus Korreshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marjus Korreshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marjus Korreshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marjus Korreshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında KS Lushnja

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında KS Lushnja

1 Temmuz 2021 yılında Eintracht Bürstadt

2 Ocak 2022 yılında VfR Mannheim

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Marjus Korreshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marjus Korreshi şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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