Mark Anders Lepik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Anders Lepik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Anders Lepik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Anders Lepik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Anders Lepik 10 Eylül 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Anders Lepik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Mark Anders Lepik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Anders Lepik'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Anders Lepik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Anders Lepik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Anders Lepik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Anders Lepik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Nomme U17

31 Aralık 2015 yılında Saku Altyapı

1 Ocak 2016 yılında MRJK U17

31 Aralık 2016 yılında Saku Altyapı

1 Ocak 2017 yılında Saku Sporting

2 Ocak 2017 yılında FC Flora

1 Şubat 2019 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında FC Flora

3 Şubat 2023 yılında Kuressaare

31 Aralık 2023 yılında FC Flora

Mark Anders Lepik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Anders Lepik şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Anders Lepik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saku Sporting, FC Nomme United (2015)

Estonya takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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