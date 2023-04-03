Mark Antonij İntihar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Antonij İntihar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mark Antonij İntihar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Antonij İntihar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.