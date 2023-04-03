Mark Antonij İntihar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Antonij İntihar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Antonij İntihar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mark Antonij İntihar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mark Antonij İntihar 12 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mark Antonij İntihar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mark Antonij İntihar'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mark Antonij İntihar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mark Antonij İntihar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mark Antonij İntihar şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Mark Antonij İntihar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slowenien U15 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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