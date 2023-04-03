Mark Avetisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Avetisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Avetisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mark Avetisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mark Avetisyan 24 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Մարկ Ավետիսյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mark Avetisyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Avetisyan, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Avetisyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mark Avetisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mark Avetisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Mark Avetisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mark Avetisyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.
Mark Avetisyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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