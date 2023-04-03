Mark Avetisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Avetisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mark Avetisyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Avetisyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.