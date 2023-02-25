Mark Beevers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Beevers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Beevers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Beevers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Beevers 21 Kasım 1989 tarihinde Barnsley şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mark Geoffrey Beevers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Beevers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Beevers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Beevers'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Beevers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beeves1/

Mark Beevers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Beevers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mark Beevers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Beevers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Sheff Wed

31 Ağustos 2011 yılında MK Dons

31 Aralık 2011 yılında Sheff Wed

6 Ekim 2012 yılında Millwall

31 Aralık 2012 yılında Sheff Wed

1 Ocak 2013 yılında Millwall

3 Temmuz 2016 yılında Bolton

1 Temmuz 2019 yılında Peterborough

1 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Mark Beevers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Beevers şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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