Mark Bencze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Bencze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Bencze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Bencze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Bencze 30 Ocak 2000 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Bencze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Mark Bencze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Bencze'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Bencze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Bencze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Bencze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Bencze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2016 yılında Vitesse U17

1 Temmuz 2017 yılında Vitesse U19

1 Ağustos 2019 yılında BFC Siófok

7 Ağustos 2020 yılında Mezőkövesd

22 Temmuz 2021 yılında Csákvár

11 Şubat 2022 yılında Szeged

1 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

Mark Bencze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Bencze şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Bencze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Veresegyház VSK, Láng SK (-2009)

Macaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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