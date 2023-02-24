Mark Biro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Biro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Biro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Biro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Biro 18 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Biro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Biro'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Biro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Biro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Biro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Biro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2016 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2019 yılında MTK U17

28 Temmuz 2020 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2021 yılında Újpest II

7 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Mark Biro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Biro şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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