Mark Brink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Brink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Brink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Brink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Brink 15 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mark Brink Christensen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Brink Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Mark Brink, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mark Brink'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mark Brink Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Brink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Brink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Brink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Esbjerg fB U19

1 Ocak 2016 yılında Esbjerg fB

31 Ocak 2020 yılında Silkeborg IF

Mark Brink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Brink şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Brink Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Esbjerg fB

Danimarka U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.