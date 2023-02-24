Mark Csinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Csinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Csinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Csinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Csinger 31 Mayıs 2003 tarihinde Jászberény şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Csinger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini the path sports management yapmaktadır. Mark Csinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Csinger'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Csinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Csinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Csinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Csinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2016 yılında MTK Budapest Alt

29 Ağustos 2019 yılında SPAL U17

1 Eylül 2020 yılında SPAL U19

8 Temmuz 2022 yılında Dunajska Streda

9 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2023 yılında Dunajska Streda

Mark Csinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Csinger şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Csinger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jászboldogházi SE (-2011), Zagyvarékasi KSE (-2012)

Macaristan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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