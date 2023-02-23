Mark Emilio Papazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Emilio Papazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Emilio Papazov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Emilio Papazov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Emilio Papazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Emilio Papazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Emilio Papazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Emilio Papazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Emilio Papazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Emilio Papazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Emilio Papazov 8 Ekim 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марк-Емилио Иванов Папазов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Emilio Papazov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Emilio Papazov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Emilio Papazov'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Emilio Papazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Emilio Papazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Emilio Papazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Emilio Papazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2021 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2022 yılında CSKA-Sofia II

12 Ocak 2023 yılında Hebar P.

31 Mayıs 2023 yılında CSKA-Sofia II

Mark Emilio Papazov kimdir

Mark Emilio Papazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Emilio Papazov şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levski Sofia

Mark Emilio Papazov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Emilio Papazov nereli

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