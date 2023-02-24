Mark Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Farkas 17 Ağustos 1992 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Farkas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mark Farkas'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U19

3 Ağustos 2011 yılında SZEOL

28 Ocak 2013 yılında Szeged

15 Temmuz 2019 yılında Békéscsaba

Mark Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Farkas şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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