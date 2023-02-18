Mark Florenin Klavora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Florenin Klavora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Florenin Klavora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Florenin Klavora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Florenin Klavora 13 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Florenin Klavora Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Florenin Klavora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına - tarihinde katılmıştır. Mark Florenin Klavora'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Florenin Klavora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Florenin Klavora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Florenin Klavora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Florenin Klavora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Florenin Klavora şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Koper (-2018), U.S. Triestina (2018-2019), FC Koper (2019-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.