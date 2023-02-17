Mark Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Gevorgyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Gevorgyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Gevorgyan 1 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Մարկ Գևորգյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Gevorgyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mark Gevorgyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Gevorgyan'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Gevorgyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Gevorgyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Gevorgyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Gevorgyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Mark Gevorgyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Gevorgyan şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Mark Gevorgyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Almanya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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