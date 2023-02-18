Mark Golob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Golob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Golob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Golob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Golob 13 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Golob Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Golob, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Golob'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Golob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Golob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Golob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Golob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

18 Şubat 2020 yılında NK Radomlje

29 Temmuz 2021 yılında ND Ilirija

Mark Golob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Golob şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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