Mark Gorgos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gorgos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Gorgos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Gorgos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Gorgos 26 Mayıs 2000 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. Aslen Suriye,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mark Frank Gorgos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Gorgos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V. Mgmt yapmaktadır. Mark Gorgos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Gorgos'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Gorgos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mark Gorgos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Gorgos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Gorgos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında AIK U17

19 Şubat 2018 yılında Fiorentina U19

30 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2020 yılında AFC Eskilstuna

1 Ocak 2021 yılında Utd. IK Nordic

10 Ocak 2023 yılında Utsiktens BK

Mark Gorgos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Gorgos şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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