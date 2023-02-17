Mark Hamm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Hamm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Hamm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Hamm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Hamm 5 Ocak 2002 tarihinde Maastricht şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Hamm Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Hamm, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mark Hamm'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Hamm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Hamm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mark Hamm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Hamm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Patro Eisden

Mark Hamm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Hamm şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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