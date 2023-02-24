Mark Hegedus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Hegedus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Hegedus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Hegedus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Hegedus 1 Aralık 1998 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Hegedus Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Hegedus, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mark Hegedus'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Hegedus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Hegedus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Hegedus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Hegedus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2013 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2014 yılında Paksi FC U19

5 Ağustos 2015 yılında Szekszárdi UFC

31 Aralık 2015 yılında Paksi FC U19

1 Ocak 2016 yılında Szekszárdi UFC

2 Temmuz 2019 yılında Pécsi MFC

Mark Hegedus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Hegedus şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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