Mark Heinrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Heinrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Heinrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Heinrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Heinrich 22 Temmuz 1989 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Heinrich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Mark Heinrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mark Heinrich'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Heinrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Heinrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Heinrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Heinrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2007 yılında FC Sopron

1 Ocak 2008 yılında Baumgarten

1 Temmuz 2008 yılında Répcelaki

1 Ocak 2010 yılında Wiesen

1 Temmuz 2011 yılında Oberpullendorf

23 Şubat 2012 yılında BFC Siófok

2 Temmuz 2013 yılında Soproni VSE

15 Şubat 2018 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2018 yılında Soproni VSE

1 Temmuz 2018 yılında Mosonmagyaróvár

Mark Heinrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Heinrich şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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