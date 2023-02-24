Mark Helembai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Helembai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Helembai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Helembai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Helembai 22 Mayıs 2003 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Helembai Márk Árpád şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Helembai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Mark Helembai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Helembai'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Helembai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Helembai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Helembai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Helembai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MTK U17

1 Temmuz 2020 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest II

7 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

Mark Helembai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Helembai şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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