Mark Karacsony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Karacsony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Karacsony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Karacsony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Karacsony 7 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Karacsony Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Karacsony'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Karacsony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Karacsony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Karacsony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Karacsony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

Mark Karacsony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Karacsony şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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