Mark Kongstedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Kongstedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Kongstedt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Kongstedt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Kongstedt 8 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Kongstedt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Kongstedt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Kongstedt'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Kongstedt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Kongstedt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Kongstedt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Kongstedt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2013 yılında Odense BK U19

9 Temmuz 2014 yılında BK Marienlyst

1 Temmuz 2017 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2018 yılında Naestved BK

27 Temmuz 2020 yılında TB Tvøroyri

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Mark Kongstedt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Kongstedt şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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