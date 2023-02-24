Mark Kosznovszky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Kosznovszky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Kosznovszky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Kosznovszky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Kosznovszky 17 Nisan 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Kosznovszky Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Mark Kosznovszky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Kosznovszky'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Kosznovszky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Kosznovszky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Kosznovszky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Kosznovszky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında MTK U17

1 Ocak 2019 yılında MTK U19

28 Ağustos 2019 yılında Parma U19

28 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

18 Ocak 2022 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

24 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2023 yılında MTK Budapest

Mark Kosznovszky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Kosznovszky şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Kosznovszky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Budakalászi MSE, Dalnoki Akadémia (-2013)

Macaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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