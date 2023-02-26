Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Koszta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Koszta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Koszta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Koszta 26 Eylül 1996 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Koszta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Mark Koszta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Koszta'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Koszta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markoszta10/

Mark Koszta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Koszta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Koszta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Koszta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KBSC Alt.

7 Ağustos 2010 yılında Honvéd Alt.

1 Ocak 2012 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2014 yılında Honvéd II

27 Temmuz 2015 yılında Kisvárda

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd

21 Temmuz 2017 yılında Mezőkövesd

26 Temmuz 2019 yılında Újpest FC

19 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

23 Mart 2022 yılında Ulsan Hyundai

4 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

29 Ocak 2023 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2023 yılında Torpedo Moskau

Mark Koszta kimdir

Mark Koszta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Koszta şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kazincbarcikai SC, Budapest Honvéd-MFA

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Koszta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Mehdi Abdi Qara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abdi Qara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehdi Abdi Qara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Abdi Qara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Gyamfi Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Gyamfi Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Gyamfi Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Gyamfi Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kingsford Boafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Boafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kingsford Boafo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kingsford Boafo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi