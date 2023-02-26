Mark Koszta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Koszta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Koszta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Koszta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Koszta 26 Eylül 1996 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Koszta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Mark Koszta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Koszta'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Koszta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/markoszta10/

Mark Koszta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Koszta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Koszta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Koszta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KBSC Alt.

7 Ağustos 2010 yılında Honvéd Alt.

1 Ocak 2012 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2014 yılında Honvéd II

27 Temmuz 2015 yılında Kisvárda

30 Haziran 2016 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2016 yılında Honvéd

21 Temmuz 2017 yılında Mezőkövesd

26 Temmuz 2019 yılında Újpest FC

19 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

23 Mart 2022 yılında Ulsan Hyundai

4 Eylül 2022 yılında Torpedo Moskau

29 Ocak 2023 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2023 yılında Torpedo Moskau

Mark Koszta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Koszta şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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