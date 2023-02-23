Mark Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Kovacs 17 Temmuz 2004 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Márk Kovács şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Kovacs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Kovacs'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Kovacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Kovacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CAO 1910 Oradea

11 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

Mark Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Kovacs şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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