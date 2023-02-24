Mark Madarasz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Madarasz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Madarasz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Madarasz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Madarasz 24 Kasım 1995 tarihinde Mosonmagyaróvár şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Madarasz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mark Madarasz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Madarasz'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Madarasz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Madarasz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Madarasz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Madarasz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gyirmót U17

1 Temmuz 2012 yılında Gyirmót U19

1 Ocak 2014 yılında Gyirmót FC

6 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

3 Temmuz 2018 yılında Zalaegerszeg

31 Aralık 2018 yılında Puskás AFC

13 Şubat 2019 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC

15 Temmuz 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC

10 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

12 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

26 Ocak 2023 yılında Gyirmót FC

Mark Madarasz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Madarasz şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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