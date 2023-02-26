Mark Maksimkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Maksimkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Maksimkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Maksimkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Maksimkin 8 Mart 2003 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Maksimkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JK Trans Narva futbol takımında oynamaktadır. JK Trans Narva takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Maksimkin'nin JK Trans Narva ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Maksimkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Maksimkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Maksimkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Maksimkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Trans Narva U19

1 Ocak 2019 yılında TJK Legion U17

1 Ocak 2020 yılında Trans Narva U21

1 Ocak 2022 yılında JK Trans Narva

Mark Maksimkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Maksimkin şuan JK Trans Narva takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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