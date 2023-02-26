Mark Malksoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Malksoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Malksoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Malksoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Malksoo 7 Nisan 2004 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Malksoo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Malksoo'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Malksoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Malksoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Malksoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Malksoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalev U17

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Ocak 2022 yılında Kalev

Mark Malksoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Malksoo şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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