Mark Mampassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mampassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Mampassi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Mampassi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Mampassi 12 Mart 2003 tarihinde Donetsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мампассі Марк Рене şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Mampassi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mark Mampassi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Antalyaspor futbol takımında oynamaktadır. Antalyaspor takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mark Mampassi'nin Antalyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Mampassi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Mampassi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Mampassi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Mampassi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar U19

11 Şubat 2021 yılında FK Mariupol

31 Aralık 2021 yılında Shakhtar U19

1 Ocak 2022 yılında Loko Moskova

10 Şubat 2023 yılında Antalyaspor

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Mark Mampassi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Mampassi şuan Antalyaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mark Mampassi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.