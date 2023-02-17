Mark Marleku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Marleku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Marleku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Marleku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mark Marleku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Marleku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Marleku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Marleku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Marleku 27 Nisan 2000 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Marleku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Mark Marleku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Marleku'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Marlekuboyu ve yaşı kaç

Mark Marleku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Marleku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Marleku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Marleku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2015 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U21

18 Eylül 2020 yılında FC Luzern

19 Ocak 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Mark Marleku kimdir

Mark Marleku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Marleku şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zug 94, SC Kriens, FC Luzern

Mark Marleku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Marleku nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Vesel Demaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vesel Demaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vesel Demaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vesel Demaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Straudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Straudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Straudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Straudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marc Kramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Kramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marc Kramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marc Kramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları