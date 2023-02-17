Mark Marleku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Marleku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Marleku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Marleku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Marleku 27 Nisan 2000 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Marleku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportsfamilyoffice yapmaktadır. Mark Marleku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Marleku'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Marleku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Marleku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mark Marleku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Marleku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2015 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Luzern U17

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U21

18 Eylül 2020 yılında FC Luzern

19 Ocak 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Mark Marleku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Marleku şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mark Marleku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zug 94, SC Kriens, FC Luzern

Kosova U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.