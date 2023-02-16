Mark Mcguinness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mcguinness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mark Mcguinness kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mark Mcguinness ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mark Mcguinness kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mcguinness Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Mcguinness adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Mcguinness Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Mcguinness 5 Ocak 2001 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Mark James McGuinness şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Mcguinness Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Mark Mcguinness, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff City futbol takımında oynamaktadır. Cardiff City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mark Mcguinness'nin Cardiff City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Mcguinnessboyu ve yaşı kaç

Mark Mcguinness Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Mcguinness isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mark Mcguinness Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Mcguinness futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal U23

22 Eylül 2020 yılında Ipswich

31 Mayıs 2021 yılında Arsenal U23

1 Temmuz 2021 yılında Cardiff

18 Ağu 2022 yılında Sheff Wed

19 Ocak 2023 yılında Cardiff

Mark Mcguinness kimdir

Mark Mcguinness Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Mcguinness şuan Cardiff City takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal FC (2011-2020)

Mark Mcguinness Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mark Mcguinness nereli

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