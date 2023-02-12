Mark Mckenzie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mckenzie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Mckenzie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Mckenzie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Mckenzie 17 Ağu 2000 tarihinde East Kilbride şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Mckenzie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Mark Mckenzie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mark Mckenzie'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Mckenzie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mark Mckenzie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Mckenzie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Mckenzie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ayr United U20

1 Temmuz 2019 yılında Ayr United

25 Şubat 2020 yılında Forfar Athletic

10 Mart 2020 yılında Ayr United

Mark Mckenzie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Mckenzie şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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