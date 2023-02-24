Mark Medgyesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Medgyesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Medgyesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Medgyesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Medgyesi 14 Ocak 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Medgyesi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Mark Medgyesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mark Medgyesi'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mark Medgyesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Medgyesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Medgyesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Medgyesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vasas U19

31 Temmuz 2020 yılında BFC Siófok

Mark Medgyesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Medgyesi şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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