Mark Mokin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mokin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Mokin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Mokin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Mokin 12 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мокин Марк Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Mokin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Mokin'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mark Mokin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/m_mark1207?igshid=YmMyMTA2M2Y=

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Mark Mokin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Mokin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mark Mokin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Mokin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Nisan 2022 yılında Mogilev II

1 Temmuz 2022 yılında Dnepr Mogilev

Mark Mokin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Mokin şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Mark Mokin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U16 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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