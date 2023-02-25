Mark Natta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Natta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mark Natta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mark Natta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mark Natta 28 Kasım 2002 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mark Natta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cove Agency yapmaktadır. Mark Natta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mark Natta'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mark Natta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mark Natta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mark Natta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mark Natta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Western Sydney

4 Temmuz 2022 yılında Newcastle

Mark Natta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mark Natta şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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